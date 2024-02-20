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Рейтинг премьера Эстонии упал до рекордно низких значений

На фоне скандала с бывшим премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом рейтинг доверия действующей главе правительства Кае Каллас упал до рекордно низких значений. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает портал ERR.ee.

Рейтинг премьера Эстонии упал до рекордно низких значений
© globallookpress.com

«В феврале доверие жителей Эстонии к ряду министров выросло, но к премьер-министру Кае Каллас снизилось, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Kantar Emor. (...) Доля доверяющих премьер-министру Кае Каллас жителей Эстонии снизилась с 22 процентов до 19 процентов», — отмечается в публикации.

Социологи объяснили негативную динамику рейтинга Каллас публичными разборками в СМИ премьера с ее предшественником Ансипом.

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Ранее о резком падении рейтинга главы государства сообщили на Украине. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного показатель доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентов.

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