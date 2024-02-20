Рейтинг премьера Эстонии упал до рекордно низких значений

«В феврале доверие жителей Эстонии к ряду министров выросло, но к премьер-министру Кае Каллас снизилось, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Kantar Emor. (...) Доля доверяющих премьер-министру Кае Каллас жителей Эстонии снизилась с 22 процентов до 19 процентов», — отмечается в публикации.