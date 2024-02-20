В США признали усиление позиции Путина из-за разногласий Запада по Украине

Президент РФ Владимир Путин усилил позиции на фоне противоречий среди стран Запада. Такую точку зрения высказал профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан для издания Foreign Policy.

«Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы», — заявил он.

По словам эксперта, происходящее на Западе «контрастирует с очевидным единством России». Он связал такое развитие событий с отсутствием военных успехов Украины в 2023 году.

«Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран», — написал Мохан.

Профессор также указал, что на Западе нет единой точки зрения по поводу продолжения конфликта и условиях мира.