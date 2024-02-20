Вучич рассказал о своей позиции по санкциям против Москвы

Белград намерен и далее придерживаться независимой политики по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич. News.ru
"Когда на Украине начался конфликт, я сказал, что не знаю, как будут развиваться события. И мы тогда приняли решение на государственном уровне осудить конфликт, так же как и все остальные, но мы сказали, что наша позиция - не вводить санкции [против РФ]. Я сказал это тогда, потому что мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом", - указал Вучич. ТАСС
«Мы не бьем себя в грудь или что-то подобное, но, как видите, мой ответ вам и впредь будет таким, что мы будем стараться защищать свою позицию как можно дольше. Нам удается это делать уже два года. Продолжим ли мы это делать — не знаю, но надеюсь на это», — сказал он. Lenta.ru
22 января сообщалось, что послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России. Газета.Ru