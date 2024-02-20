Южную Корею возмутил подарок Путина главе КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, который может нарушать запрет на поставки в страну предметов роскоши. Об этом заявили Yonhap южнокорейские чиновники.

По мнению Сеула, автомобиль, подаренный Ким Чен Ыну, относится к классу люкс и «может быть нарушением резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН), которые запрещают поставку, продажу и передачу предметов роскоши, включая автомобили, в Северную Корею».

В министерстве объединения подчеркнули, что намерены сотрудничать с международным сообществом в борьбе с действиями, нарушающими резолюции СБ ООН.

Ранее в Северной Корее заявили, что подаренный автомобиль российского производства служит «яркой демонстрацией особых личных отношений между двумя лидерами».

Президент России Владимир Путин показал Ким Чен Ыну свой президентский лимузин Aurus Senat в сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер в составе большой делегации посетил космодром «Восточный».