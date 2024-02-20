Евросоюз продлил действие антироссийских санкций

Евросоюз принял решение о продлении действия рестрикций, которые были введены против РФ в связи с присоединением новых территорий. Ограничения пролонгированы до 24 февраля 2025 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

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Документ начнет действовать на следующий день после его публикации.

В журнале говорится, что меры приняты из-за «незаконного признания, оккупации или аннексии Российской Федерацией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать 13-й пакет антироссийских санкций.