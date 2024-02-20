В Великобритании предложили выслать из страны посла России

Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд выступил с предложением выслать из Великобритании российского посла Андрея Келина на фоне событий с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов). Об этом пишет ТАСС.

Свое предложение Тобиас Эллвуд, возглавлявший в 2020-2023 годах парламентский комитет по обороне, озвучил в Палате общин.

«Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы», - заметил Эллвуд.

В свою очередь замглавы МИД королевства Лео Докерти заметил, что для Великобритании имеет «прямой смысл» сохранять дипломатические отношения с Россией, в том числе и для того, чтобы напрямую доносить до Москвы позицию Лондона, а также иметь консульский доступ к британским гражданам в российских тюрьмах.

При этом Докерти отметил, что говорить о новых санкциях в отношении России пока преждевременно, но Лондон будет стремиться «действовать, а не просто делать риторические заявления».

А председатель комитета по иностранным делам парламента Алиша Кернс предложила изъять замороженные в Великобритании российские активы.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.