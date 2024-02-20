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Мадуро анонсировал присоединение Венесуэлы к БРИКС

Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС, заявил президент страны Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс». По его словам, на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС».

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», — сказал он.

Сенатор Алексей Пушков на заседании комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ ранее сообщил, что прием каждой новой страны в БРИКС Запад воспринимает, как удар по своей позиции. По его словам, это оказывает очень большое психологическое воздействие, несмотря на то что вошедшие в организацию страны продолжают вести с ними торговые отношения.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение о вступлении страны в БРИКС. Он направил официальный отказ российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, а также другим лидерам содружества. В письме аргентинский лидер указал, что не считает участие страны в содружестве уместным в настоящий момент.

Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отказ Милея присоединиться к БРИКС, отметил, что позиция Буэнос-Айреса может измениться. По его словам, правительство президента Хавьера Милея может с «большим основанием» определиться с отношением к организации. Однако, объяснил Лавров, сначала аргентинским властям необходимо «освоиться».

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