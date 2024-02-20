Половина врачей-стажеров в Республике Корея подала в отставку из-за планов властей

Фактически половина всех "врачей-стажеров" - ординаторов и интернов - в Южной Корее (6,5 тыс. человек) подала заявления об уходе в качестве протеста против планов властей увеличить квоты на медицинские специальности в вузах. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея.

По меньшей мере 6 415 врачей в 100 больницах подали соответствующее заявление. Заместитель министра здравоохранения Пак Мин Су рассказал, что в отношении 757 "врачей-практикантов" отдан приказ о возвращении к работе. За нарушение приказа может грозить до трех лет тюрьмы, власти также допустили отзыв лицензий.

По данным агентства Yonhap, в Республике Корея насчитывается около 13 тыс. врачей-ординаторов и интернов. Они недовольны планами правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 тыс. мест с 2025 года. Нынешний порог - 3 058 мест на всю страну. Власти указывают на дефицит кадров в сельской местности и в нескольких медицинских специальностях. Медики настаивают, что с ними не советовались и что увеличение квот подорвет качество образования и услуг. По их словам, этот шаг не решит проблему с диспропорциями в регионах и специальностях.

Число врачей на 1 тыс. человек в Республике Корея - одно из самых низких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. В Южной Корее этот показатель составляет 2,6 на 1 тыс., в среднем по организации - 3,7. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения не будет хватать 15 тыс. медиков.

Планы расширить квоту уже вызвали ажиотаж вокруг медицинских вузов, поскольку врач - одна из самых высокооплачиваемых профессий в Южной Корее. Согласно опросам общественного мнения, большинство рядовых граждан поддерживает идею правительства.