В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

Члены Палаты представителей Конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине , Израилю и Тайваню. С соответствующей инициативой выступили демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик сообщает издание The Hill.

Уточняется, что документ также включает в себя меры по защите границы с Мексикой. Проект предлагает выделить Киеву 47 миллиардов долларов, 10 миллиардов — Израилю. Кроме того, предлагается отправить 5 миллиардов долларов на защиту Индо-Тихоокеанского региона и еще 2 миллиарда — на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.