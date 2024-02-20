Мадуро заявил, что в Венесуэле Лавров передаст ему послание Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров , который прибудет в страну во вторник, привезет важное сообщение от президента России Владимира Путина .

Об этом сообщил телеканал Venezolana de Televisión. "Завтра с визитом прибывает министр иностранных дел Сергей Лавров, который передаст нам очень важное послание президента [России Владимира] Путина", — заявил венесуэльский лидер в понедельник в программе "С Мадуро плюс".

Сергей Лавров сейчас находится в турне по странам Латинской Америки. После Гаваны он отправится в Каракас. На Кубе он провел встречи с президентом Мигелем Диас-Канелем и министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей. После посещения Венесуэлы министр направится в Бразилию, где 21–22 февраля примет участие в заседании глав МИД G20. Накануне глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что не исключает встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Бразилии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.