Созванное РФ заседание СБ ООН по борьбе с терроризмом перенесли

Созванное РФ неформальное заседание СБ ООН по борьбе с терроризмом перенесли
Созванное по предложению Российской Федерацией неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии", посвященное вопросам борьбы с терроризмом, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу постоянного представительства РФ при Организации Объединенных Наций.
Как заявили в пресс-службе, ввиду изменений в графике Совбеза ООН эта встреча, которая должна была пройти 20 февраля, "отложена до дальнейшего уведомления". "Формула Аррии" — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совета Безопасности ООН, говорится в справочнике Организации Объединенных Наций.
Представители стран в ходе такой встречи могут в частном порядке проводить "откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок", а также приглашать выступающих. До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что искоренить терроризм невозможно, пока террористы используются в геополитических целях.