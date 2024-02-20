Созванное РФ заседание СБ ООН по борьбе с терроризмом перенесли

Созванное по предложению Российской Федерацией неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Аррии", посвященное вопросам борьбы с терроризмом, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу постоянного представительства РФ при Организации Объединенных Наций.

Как заявили в пресс-службе, ввиду изменений в графике Совбеза ООН эта встреча, которая должна была пройти 20 февраля, "отложена до дальнейшего уведомления". "Формула Аррии" — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совета Безопасности ООН, говорится в справочнике Организации Объединенных Наций.