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В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы

Многие участники встреч по Афганистану призывают американские власти снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Вашингтон не обращает на них внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление специального посланника Министерства иностранных дел Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюна.

В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы
© РИА Новости

По его словам, в то же время участники встречи «выразили надежду, что афганское правительство будет придерживаться своих обещаний не подпитывать терроризм, сделать Афганистан безопасной с точки зрения террористических угроз страной, разобраться с террористическими группировками, предпринять усилия, чтобы решить эту проблему».

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В феврале 2022 года лидер США Джо Байден подписал указ, которым предусматривается блокировка хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов ЦБ Афганистана. Как ожидалось, половину из этой суммы в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные средства предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, в том числе — теракты 11 сентября 2001 года.

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