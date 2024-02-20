В МИД Китая рассказали о призывах к США разморозить афганские активы
Многие участники встреч по Афганистану призывают американские власти снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Вашингтон не обращает на них внимания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление специального посланника Министерства иностранных дел Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюна.
По его словам, в то же время участники встречи «выразили надежду, что афганское правительство будет придерживаться своих обещаний не подпитывать терроризм, сделать Афганистан безопасной с точки зрения террористических угроз страной, разобраться с террористическими группировками, предпринять усилия, чтобы решить эту проблему».
В феврале 2022 года лидер США Джо Байден подписал указ, которым предусматривается блокировка хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов ЦБ Афганистана. Как ожидалось, половину из этой суммы в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные средства предполагалось оставить в США и использовать для компенсации семьям жертв террористических атак, в том числе — теракты 11 сентября 2001 года.