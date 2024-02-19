Глава МИД Израиля сделал новое заявление о президенте Бразилии

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле пока не извинится за сравнение израильских действий в секторе Газа с преступлениями гитлеровской Германии.

«Пока президент Бразилии Лула не извинится и не откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля, он будет нежелательной персоной в Израиле», – приводит РИА «Новости» слова Каца.

Отмечается, что так израильский министр прокомментировал решение Бразилии отозвать посла в Тель-Авиве Фредерико Майеру для консультаций из-за дипломатического скандала.

Лула да Силва заявил, что происходящее в секторе Газа – геноцид, и сравнил это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. По последним данным минздрава сектора Газа, число погибших от израильских ударов достигло почти 29 тыс. человек, ранения получили более 68,8 тыс. человек.