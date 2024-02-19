Никки Хейли раскритиковала Трампа за страх перед Путиным

Никки Хейли, кандидат в президенты США от Республиканской партии, в резкой форме раскритиковала своего основного конкурента Дональда Трампа, 45-го президента Соединенных Штатов. Об этом пишет портал Huffpost.

Хейли отметила, что каждый раз, когда Трамп оказывался в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным, у американского лидера «слабели колени».

По ее мнению, главой США не может быть человек, который боится российского коллегу. Лидером страны, пояснила она, должен стать тот, кто сможет справиться со страхом и «будет сильным с Путиным во всех смыслах этого слова».

Вместе с тем, подчеркнула Хейли, в случае победы на выборах она сняла бы все обвинения с Трампа «в интересах объединения страны». Никому не нужно, уточнила она, чтобы «80-летний президент сидел в тюрьме и все расстраивались из-за этого».