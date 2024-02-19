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В Испании не подтвердили убийство российского пилота Кузьминова

Гражданская гвардия Испании не подтвердила убийство угнавшего российский вертолет для ВСУ Ми-8 пилота Максима Кузьминова. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что разместивший информацию о смерти Кузьминова испанский новостной портал Eureka News уже удалил соответствующую новость. Однако смерть пилота подтвердило ГУР Украины, передает РБК-Украины.

Ранее предполагаемое тело Кузьминова с шестью пулевыми ранениями нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса.

Украина подтвердила смерть угнавшего вертолет российского пилота

СМИ указывают другой возраст погибшего (33 года, а летчику Кузьминову исполнилось 28 лет в 2023 году — "Газета.Ru") и не раскрывают его личность. Однако Eureka News в своем аккаунте в соцсети X пишет, что погибшим был именно Кузьминов, со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии.

9 августа 2023 года Максим Кузьминов угнал с аэродрома в Курске вертолет Ми-8. Он направил воздушное судно в сторону Харьковской области. Вместе с ним на борту были еще два члена экипажа.

Позднее в ГУР минобороны Украины заявили, что завербовали Кузьминова и убедили его угнать вертолет.

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