Суд Лондона решит судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Почти две трети американцев считают президента Байдена главным виновником миграционного кризиса в США. В свою очередь сам глава Белого дома неоднократно оправдывался, говоря, что уладить критическую ситуацию на южных рубежах ему мешают республиканцы - в Конгрессе пока так и не смогли договориться по вопросам миграционной политики. А пока согласия в высших эшелонах нет, власти Техаса все более решительно берут в свои руки защиту границы от наплыва нелегалов - теперь на участке вдоль реки Рио-Гранде они возводят новый военный лагерь.

«Чтобы повысить безопасность вдоль границы, мы построим новый военный лагерь. Это позволит национальной гвардии Техаса проводить операции в регионе», - заявил губернатор штата Техас Грег Эббот.

На объекте смогут разместиться до 3 000 солдат. При необходимости даже больше, все ради того, чтобы противостоять наплыву нелегальных мигрантов. Ответственность за миграционный кризис местные власти давно возложили на Вашингтон. И потому Техас решил самостоятельно строить баррикады от непрошенных гостей. Белый дом назвал строительство лагеря самоуправством, потребовал впустить на границу федеральных пограничников - Верховный суд дал карт бланш на ликвидацию заграждений. Из-за контроля над границей с Мексикой разыгрался конфликт настолько, что издание NewsWeek иронизирует над возможным отделением Техаса, делая акцент на единственной звезде на флаге штата. Техасские военные же строят планы, как будут бросаться на амбразуру, защищая родные земли.

Конгрессмены не смогли договориться по поводу законопроекта по нацбезопасности на 118 миллиардов долларов, из которых более 60-ти выделяют на помощь Украине, а 20 на защиту южных границ страны, что не могло вызвать негодование республиканцев. Техасский сенатор Чип Рой в прямом эфире телеканала Fox News предложил необычный вариант решения проблемы отказа финансирования.

«Я думаю, что довольно скоро смогу представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Возможно, тогда администрация и сенаторы начнут работать над обеспечением безопасности границ США», - заявил член палаты представителей США Чип Рой.

В поддержку Техаса выступил миллиардер Илон Маск, один из главных противников нынешней политики Белого дома. Он поддержал губернатора штата за идею усилить охрану границ. А после перевез в Техас свою компанию.

«SpaceX меняет место регистрации с Делавэра на Техас! Если ваша компания еще зарегистрирована в Делавэре, советую как можно скорее переехать в другой штат», - написал он в Х.

Сам Маск переехал в Техас еще в 2020 году. Тесла же оставалась зарегестрированой в Делавере. Но после того, как миллиардер проиграл суд на 55 миллиардов долларов, решение о смене прописки для компании стало очевидным. Помимо присутствия высокотехнологичных корпораций, Техас - действительно состоятельный штат, богатый природными ресурсами - он крупнейший производитель энергии в Америке; а его запасы нефти составляют 8 миллиардов баррелей - это треть от всех запасов США.

«Могут они быть самостоятельными? Да, могут, и Калифорния, и Техас. Многие могут стать даже крупными с финансовой и промышленной точки зрения государствами с большим ВВП, с заметным на мировой арене. Теоретически все может быть, но юридически это не реализуемо», - прокомментировал директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.