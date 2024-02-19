СМИ рассказали о преступлении, которое совершил один из предков Байдена

Предок американского лидера Джо Байдена был помилован 160 лет назад 16-м президентом США Авраамом Линкольном после совершения тяжкого преступления, пишет обозреватель Дэвид Дж. Герлеман в статье для Washington Post (WP).

Автор статьи пояснил, что обнаружил запись об инциденте в Национальных архивах США. Согласно записям, некий Мозес Робинетт, прапрадед Байдена, служил конюхом в артиллерии северян.

В военном лагере Беверли-Форд в штате Вирджиния он поссорился с гражданским служащим Джоном Александером. Перепалка переросла в драку, в ходе которой Мозес нанес ножевые ранения оппоненту.

Суд обвинил предка главы США в покушении на убийство, нарушении воинской дисциплины, и отправил в заключение на один из островов рядом со штатом Флорида.