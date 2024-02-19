$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

WP: пращур Байдена устроил поножовщину в армии, но был помилован Линкольном

Предок американского лидера Джо Байдена был помилован 160 лет назад 16-м президентом США Авраамом Линкольном после совершения тяжкого преступления, пишет обозреватель Дэвид Дж. Герлеман в статье для Washington Post (WP).

СМИ рассказали о преступлении, которое совершил один из предков Байдена
© globallookpress.com

Автор статьи пояснил, что обнаружил запись об инциденте в Национальных архивах США. Согласно записям, некий Мозес Робинетт, прапрадед Байдена, служил конюхом в артиллерии северян.

В военном лагере Беверли-Форд в штате Вирджиния он поссорился с гражданским служащим Джоном Александером. Перепалка переросла в драку, в ходе которой Мозес нанес ножевые ранения оппоненту.

Байдена уличили в получении денег от компании сына

Суд обвинил предка главы США в покушении на убийство, нарушении воинской дисциплины, и отправил в заключение на один из островов рядом со штатом Флорида.

Знакомые Робинетта, офицеры армии северян, подали петицию Линкольну о смягчении приговора. Президент изучил дело и одобрил прошение, констатировал Герлеман.

В мире
Джон Александер
Авраам Линкольн
Джозеф Байден
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости