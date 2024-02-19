Раскрыта причастность сотрудника ООН к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября

Сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Фейсала Али Мусалема Аль Наами уличили в мародерстве в день атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Bild.

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На записях камер видеонаблюдения от 7 октября обнаружены кадры, на которых видно, как мужчина несет безжизненное тело неизвестного и кладет его в багажник легкового автомобиля, предварительно достав ценные вещи из его одежды. Запись была сделана в кибуце Беери. Всего в причастности к сотрудничестве с ХАМАС обвиняются около 30 сотрудников агентства.

До этого глава минобороны Израиля Йоав Галант назвал БАПОР «ХАМАС с обновленным лицом».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.