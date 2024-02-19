Чукотка, Арктика, Сибирь: какие территории хотят забрать у России американцы

Претензиям США и его союзников на российские земли уже больше 200 лет. Охарактеризовать эти притязания можно как наглость, поскольку нередко экспансия оправдывалась ложью и спорными заявлениями, считает Life.ru. Редакция издания рассказала, какие территории РФ хотели бы отнять американцы.

Берингово море и арктический шельф

Претензии на Берингово море в США впервые прозвучали еще в 1868 году. Тогда американцы предложили русскому императору Александру II заключить Конвенцию о промыслах и торговле на северном побережье Тихого океана. Документ предлагал разрешить американцам использовать природные ресурсы на западном берегу океана, включая Чукотку, берег Охотского моря и устье Амура. России предлагалось их в этом поддерживать и помогать постройке американских факторий на севере. Правитель Российской империи им, разумеется, отказал.

Однако американцы не успокоились и спустя два года предложили всем считать Берингово море к востоку от 167 градуса долготы «закрытым морем США». А это и Тихий океан от Чукотки до Аляски, и все побережье Чукотки — от Олюторского залива, включая огромный Анадырский залив, и заканчивая Певеком на берегу Чукотского моря. Найти поддержку для инициативы не удалось.

Новые попытки «откусить» кусок моря Вашингтон предпринял в 1977 году, когда СССР взамен на квоты на вылов рыбы уступил США внушительный участок акватории Берингова пролива. Однако Соединенные Штаты забрали себе территорию, а советским рыболовам в отлове рыбы в водах Аляски вскоре отказали, аргументировав «агрессией» в Афганистане.

В 1990 году акватория сократилась еще больше, когда министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе одним росчерком пера отдал США 23,7 тысячи квадратных километров акватории Берингова моря, 7,7 тысяч квадратных километров исключительной экономической зоны СССР и 46,3 тысячи квадратных километров нефтеносного шельфа. В некоторых местах зона территориальных вод со стороны СССР была уменьшена до 150 миль, что меньше, чем должно быть по международным законам.

В 2023 году США снова предъявили свои претензии — Вашингтон обратил внимание на территории арктического шельфа. Они находятся севернее Аляски, а часть затрагивает Берингово море и приближает границы наших «партнёров» к российским. Задачи — добыча ресурсов, но в действительности Белый дом интересует взятие контроля над Северным морским путем.

Остров Врангеля и Чукотка

Особые претензии американцы предъявляли на остров Врангеля. Их интерес возрос после того, как Россия стала проводить там военные учения и построила военную базу. Так, 4 ноября 2022 года в издании The Wall Street Journal появилась статья «эксперта» Томаса Данса, который заявил, что русские «оккупировали остров в 1924 году», высадив там десант с канонерки «Красный Октябрь». По его словам, на самом деле он принадлежал американцам, которые его якобы открыли.

В России считается, что остров впервые посетили русские в 1911 году — тогда они прибыли на ледоколе «Вайгач» и подняли флаг Российской империи. До этого там бывал американец Кельвин Купер, который подошел к острову и даже ступил на землю, однако по договору от 1867 года, это все равно была русская земля.

Чукотка же интересна Вашингтону из-за возможности взять контроль над Беринговым проливом. Первые попытки забрать ее часть предпринимались еще в 1900 году, когда французский инженер Лоик де Лобель предлагал построить железную дорогу от Канска до Аляски. За идеей стояла группа крупных американских предпринимателей, которая была объединена в синдикат по строительству Транс-Аляско-Сибирской дороги. Она должна была пройти через Якутск, достичь побережья Чукотки и через острова Ратманова и Крузенштерна дойти до берегов Аляски.

Проект не стоил бы России ни копейки. Взамен предприниматели просили в собственность землю под железную дорогу и на восемь миль в сторону, а также добивались права скупать земли для всевозможных ответвлений и основания поселений. Свою роль сыграла бумажная волокита и бюрократия, которая похоронила проект.

В конце прошлого века американские дипломаты стали предлагать создать на Чукотке национальный парк, причем курировать его должен был американец. Под него хотели отвести 14,5 миллиона гектаров советской территории и всего лишь три с половиной миллиона гектаров на территории Аляски. Он запрещал любую хозяйственную деятельность со стороны СССР, а в территорию по какой-то причине входили участки с огромными запасами урана, молибдена и золота.

«Общая Сибирь»

Западные СМИ давно пытаются доказать, что фразы политиков Малден Олбрайт и Кондолизы Райс о «слишком богатой Сибири для одной России» никогда не было. Однако еще в 2014 году о ней напомнил президент России Владимир Путин, который отметил наглость подобных заявлений.