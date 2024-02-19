Британский телеканал покажет фильм об СВО несмотря на критику
Британский телеканал ITV, несмотря на критику, не стал снимать с эфира фильм Ukraine's War: The Other Side, который приводит российскую точку зрения на конфликт с Украиной. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах подчеркивается, что лента является «путешествием» на российскую сторону боевых действий и рассказывает о сокрытой и недоступной стороне конфликта.
Представитель телеканала заявил, что документальный фильм является примером независимой журналистики. Он рассказывает человеческую историю о последствиях конфликта и представляет возможность увидеть, что происходит российской стороне передовой в более широком контексте.
«Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на этом конфликт и был снят без какого-либо политического воздействия», — заявил он.
Издание отмечает, что сам Ланган пообщался как с военными, так и с местными жителями. Ожидается, что он выйдет в эфир вечером 19 февраля. Против этого ранее выступили бывший лидер правящей Консервативной партии Иан Дункан Смит и депутат от тори Ли Андерсон.