Британский телеканал ITV, несмотря на критику, не стал снимать с эфира фильм Ukraine's War: The Other Side, который приводит российскую точку зрения на конфликт с Украиной. Об этом сообщает газета Daily Mail.

© Кадр из фильма Ukraine's War: The Other Side

Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах подчеркивается, что лента является «путешествием» на российскую сторону боевых действий и рассказывает о сокрытой и недоступной стороне конфликта.

Представитель телеканала заявил, что документальный фильм является примером независимой журналистики. Он рассказывает человеческую историю о последствиях конфликта и представляет возможность увидеть, что происходит российской стороне передовой в более широком контексте.

«Фильм предоставляет сбалансированный взгляд на этом конфликт и был снят без какого-либо политического воздействия», — заявил он.