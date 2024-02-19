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Французский политик потребовал от Макрона и Шольца «отправиться на фронт»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейских политиков, которые, по его мнению, разжигают украинский кризис, самим «отправиться на фронт». Об этом он написал в соцсети X.

Французский политик потребовал от Макрона и Шольца «отправиться на фронт»
© Unsplash

Так Филиппо прокомментировал заявление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, что Франция должна перейти на военную экономику.

«Ну пусть он и идет на фронт!» - написал Филиппо.

По его мнению, если кто-то, работающий на ЕС и НАТО, поддерживает военные действия, он должен сам к ним присоединиться. Филиппо заявил, что это касается главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

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«Урсула, Глюксманн, Макрон, Бретон, Шольц <…> и компания: все на фронт!» - заключил Филиппо.

Ранее Филиппо призывал «уничтожить НАТО», чтобы установился глобальный мир. По его мнению, уничтожение альянса необходимо, так как «безумцы из «Глубинного государства», использующие европейский континент в качестве игровой площадки, не отказались от Третьей мировой войны».

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