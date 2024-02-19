Французский политик потребовал от Макрона и Шольца «отправиться на фронт»

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейских политиков, которые, по его мнению, разжигают украинский кризис, самим «отправиться на фронт». Об этом он написал в соцсети X.

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Так Филиппо прокомментировал заявление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, что Франция должна перейти на военную экономику.

«Ну пусть он и идет на фронт!» - написал Филиппо.

«Урсула, Глюксманн, Макрон, Бретон, Шольц <…> и компания: все на фронт!» - заключил Филиппо.