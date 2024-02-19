Лукашенко назвали живой легендой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является живой легендой и, несмотря на все вызовы, дружба между двумя республиками продолжается. Об этом заявил сегодня президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, пишет «Белта».

В ходе встречи с президентом Белоруссии Милорад Додик отметил, что воспринимает Александра Лукашенко «как друга нашего народа, больше сказать – брата».

«Мы в Республике Сербской не позволили, чтобы Босния и Герцеговина голосовала за санкции. Конечно, нам нелегко было одолеть давление и Брюсселя, и Вашингтона. Но мы остались последовательны в своем решении», - подчеркнул глава республики.

Позднее он напомнил журналистам, что Лукашенко «был единственным лидером, который в 1999 году» поддержал сербов во время бомбежек НАТО.

«Это был акт личной смелости, и мы, сербы, никогда этого не забудем. Ваш президент – это живая легенда. Он свидетель тех трудных времен, через которые проходили белорусы, русские и сербы», - заявил Милорад Додик.

В 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. В Сербии 24 марта отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок.