В Польше рассказали о масштабах незаконной прослушки политиков

В комиссии польского Сейма заявили, что спецслужбы страны использовали шпионское ПО Pegasus, чтобы прослушивать разговоры более чем сотни политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

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На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране широко использовалось израильское ПО Pegasus, предназначенное для прослушки. Туск передал президенту страны документ, «на сто процентов подтверждающий закупку и использование Pegasus легально и нелегально».

СМИ писали, что спецслужбы, в частности, прослушивали телефонные разговоры экс-премьера Матеуша Моравецкого и польских оппозиционеров.

Член комиссии Сейма Марчин Босацкий 19 февраля сообщил, что особенно активно через Pegasus прослушивали оппозиционеров во время выборов 2023 года, в результате которых потеряла власть партия «Право и справедливость».

Как писала The Guardian, Pegasus, сложная шпионская программа, созданная израильской NSO Group, позволяет взломать любой телефон и превратить его в устройство для удаленного прослушивания.