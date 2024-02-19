В Грузии раскритиковали Мюнхенскую конференцию по безопасности

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Грузии Илья Дарчиашвили раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности и обвинил доклады, которые там читались, в ангажированности. Lenta.ru

В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что отчет конференции с упоминанием грузинского политика основан на «информации ангажированных лиц». В результате стороны договорились о сотрудничестве с тем, чтобы информация о Грузии была объективной и утверждала «позитивный имидж» страны. Газета.Ru