В Эстонии перезахоронят красноармейцев из-за пятиконечных звезд

В Эстонии предложили перезахоронить советских солдат
Власти эстонского муниципалитета Сааремаа планируют провести раскопки на мемориальном комплексе Техумарди и перезахоронить советских солдат на кладбище. Об этом сообщает ERR.
Местные власти также хотят демонтировать 90 могильных камней, но оставить мемориальный столб в форме меча.
«Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды», - заявил старейшина Сааремаа Микк Туйск.
В Департаменте по защите памятников старины считают, что могильные плиты можно сохранить «в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд». Сотрудники департамента подчеркнули, что мемориальный столб и могильные плиты представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.
Местные власти подали ходатайство в действующую при Военном музее комиссию по военным захоронениям. В музее пообещали принять решение в ближайшие месяцы.
Ранее МВД России объявило в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа.
Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что против Каллас и Петеркопа возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.