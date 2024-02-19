В Эстонии перезахоронят красноармейцев из-за пятиконечных звезд

Власти эстонского муниципалитета Сааремаа планируют провести раскопки на мемориальном комплексе Техумарди и перезахоронить советских солдат на кладбище. Об этом сообщает ERR.

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Местные власти также хотят демонтировать 90 могильных камней, но оставить мемориальный столб в форме меча.

«Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды», - заявил старейшина Сааремаа Микк Туйск.

В Департаменте по защите памятников старины считают, что могильные плиты можно сохранить «в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд». Сотрудники департамента подчеркнули, что мемориальный столб и могильные плиты представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.

Местные власти подали ходатайство в действующую при Военном музее комиссию по военным захоронениям. В музее пообещали принять решение в ближайшие месяцы.

Ранее МВД России объявило в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа.