Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал общественность "понять Россию". При этом он заявил о нежелании "как попугай говорить то, что пропагандирует Запад" в отношении конфликта между Москвой и Киевом.

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Фицо также указал на беспрецедентное давление на его правительство из-за позиции по Украине, не идущую в унисон с Брюсселем и Вашингтоном.

"Вступление Украины в НАТО - это причина для начала третьей мировой войны и ничего более", - подчеркнул премьер Словакии.

По словам Фицо, он будет придерживаться такого мнения, пока находится на своем посту.

"Когда американцы убивали мирных жителей в Ираке, это было справедливо? Или где-то еще, когда воевали с Ливией и другими государствами?", - отметил политик, указав на необходимость анализировать текущие реалии "прагматично и рационально".