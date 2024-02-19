Власти Венгрии проигнорировали переговоры с сенаторами США о НАТО

Никто из членов правительства Венгрии не принял приглашение о встрече с американскими сенаторами, посетившими страну в составе двухпартийной делегация парламента США. Об этом пишет издание The Washington Post.

Делегация из США приехала в Будапешт с официальным визитом 18 февраля и призвала венгерское правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

«Посетившие страну сенаторы объявили, что представят Конгрессу совместную резолюцию, осуждающую предполагаемый откат демократии в Венгрии и призывающую правительство премьер-министра Виктора Орбана снять блокировку трансатлантической интеграции Швеции», - говорится в статье.

При этом сенатор-демократ Джин Шахин подчеркнула, что ее «разочаровывает» тот факт, что ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией. А сенатор Крис Мерфи назвал отказ венгерских политиков от встречи «странным и тревожным».

Также Джинн Шахин вместе с республиканцем Томом Тили стали авторами резолюции, согласно которой отказ Венгрии ратифицировать заявку Швеции «ставит под угрозу безопасность стран альянса, а также всей Европы».

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Финляндия официально вошла в альянс в апреле 2023 года, а заявку Швеции долго не одобряли Турция и Венгрия.