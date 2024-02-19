МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

Министерство иностранных дел Китая указало на официальную позицию России по поводу «размещения» в космосе российского оружия. Об этом китайское внешнеполитическое ведомство сообщило РИА Новости, комментируя сообщения о том, что США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения там своего вооружения. Газета.Ru

Издание The New York Times ранее опубликовало слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на Мюнхенской конференции призвал Китай отговорить президента России Владимира Путина от имеющихся, по мнению самого Блинкена, у него планов. «Что касается упомянутой вами ситуации, связанной с Россией, я заметил, что Россия уже отреагировала», — заявили представители МИД КНР, комментируя слова Блинкена. Lenta.ru