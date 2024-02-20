СМИ: Венгрия не поддержала декларацию ЕС с призывом к Израилю не атаковать Рафах

Венгрия отказалась присоединиться к неформальной декларации министров иностранных дел ЕС, которая содержит призыв к Израилю не атаковать город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил портал EUobserver.

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По его данным, текст декларации, не содержащий политически обязывающих мер, был принят по итогам встречи глав МИД ЕС 19 февраля в Брюсселе. Он включает в себя призыв к Израилю не допустить расширения военной операции в Газе на Рафах, а также прекратить обстрелы анклава. Отмечается, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто не комментировал причину, по которой он заблокировал принятие этой декларации.

Портал указывает, что Чехия, которая долгое время накладывала вето на любые попытки ЕС подвергнуть Израиль критике от лица всего сообщества, в этот раз не присоединилась к Венгрии. Таким образом, Будапешт стал единственной из 27 европейских столиц в составе блока, которая не поддержала призыв касательно Рафаха.