Украина отреагировала на блокаду КПП на польской границе

Блокирование КПП на украинско-польской границе влияет на обороноспособность страны и в Киеве ждут скорейшего решения этой проблемы польской стороной. Об этом со ссылкой на заявление Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины пишет РИА Новости.

В Польше проходят масштабные акции протеста фермеров, недовольных потоком дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. В ходе встречи с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским аграрии потребовали временно закрыть границу с соседней страной. Также польские фермеры резали фуры и высыпали на дорогу украинскую пшеницу, а накануне СМИ сообщили, что протестующие на украинско-польской границе не пропустили фуру с автомобилями для ВСУ.

По словам замминистра инфраструктуры Сергея Деркача, в настоящее время заблокированы шесть пунктов пропуска.

«Самая критическая ситуация на пункте пропуска «Ягодин – Дорохуск», где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность», - приводит его слова ведомство на своей странице в соцсетях.

При этом Деркач констатировал, что протестующие не пропускают через этот пункт пропуска даже пустые фуры с территории Украины, которые едут за необходимыми товарами.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой, и украинская сторона «ожидает конкретных действий по недопущению таких ситуаций», говорится в заявлении.