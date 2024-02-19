В США назвали срок одобрения конгрессменами помощи Украине

Помощь США Украине может быть одобрена в марте, заявил сенатор-демократ Марк Уорнер на Мюнхенской конференции по безопасности. Конгрессмен считает, что дополнительный финансовый пакет «изменит правила игры» для Киева, пишет Politico. News.ru

"Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли союзника за союзником, что палата представителей в конечном итоге даст добро на выделение помощи, причем некоторые предсказывали принятие уже в марте", - говорится в материале. Российская газета