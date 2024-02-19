Застрявшие в Польше украинские водители начали акцию протеста

Украинские водители, застрявшие в Польше из-за блокировки пунктов пропуска, перекрыли в знак протеста проезд по трассе в районе КПП "Ягодин - Дорогуск". Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, с самого утра украинские водители ходят по кругу по пешеходному переходу, блокируя таким образом движение транспорта. На видео, опубликованном изданием, видно, что дорогу перекрывают несколько десятков водителей. На месте также дежурят польские правоохранители.

В настоящее время на польско-украинской границе заблокированы шесть КПП: "Зосин - Устилуг", "Медыка - Шегини", Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребене", "Угринов - Долгобычев" и "Ягодин - Дорогуск". Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что блокировка КПП представляет прямую угрозу безопасности Украины. А его заместитель Сергей Деркач отметил, что ситуация на границе становится все более критической.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года.