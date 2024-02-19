Кандидат в президенты США сравнила Конгресс с пьяными матросами
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, которая считается главным конкурентом бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке, сравнила конгрессменов с пьяными матросами. Такую оценку она дала политикам в своем аккаунте в соцсети Х.
По словам Хейли, в Вашингтоне «нет святых».
«И республиканцы, и демократы тратят [деньги], как пьяные матросы», - отметила она.
Кандидат в президенты США выразила уверенность, что Белому дому «нужен бухгалтер», который будет способен взять расходы под контроль.
Ранее в Бюджетном управлении Конгресса США спрогнозировали, что госдолг страны к концу 2034 года вырастет до рекордных 116% от ВВП. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета США составит 1,6 триллиона долларов, а к 2034 году - 2,6 триллионов долларов.
При этом президент США Джо Байден в последние месяцы продвигает законопроект, включающий 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины. 13 февраля законопроект был принят при поддержке 70 сенаторов. После этого он должен отправиться в Палату представителей. Однако аналитики уверены, что проект через нижнюю палату Конгресса не пройдет из-за позиции республиканцев.