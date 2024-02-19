Кандидат в президенты США сравнила Конгресс с пьяными матросами

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, которая считается главным конкурентом бывшего американского лидера Дональда Трампа в президентской гонке, сравнила конгрессменов с пьяными матросами. Такую оценку она дала политикам в своем аккаунте в соцсети Х.

По словам Хейли, в Вашингтоне «нет святых».

«И республиканцы, и демократы тратят [деньги], как пьяные матросы», - отметила она.

Кандидат в президенты США выразила уверенность, что Белому дому «нужен бухгалтер», который будет способен взять расходы под контроль.

Ранее в Бюджетном управлении Конгресса США спрогнозировали, что госдолг страны к концу 2034 года вырастет до рекордных 116% от ВВП. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета США составит 1,6 триллиона долларов, а к 2034 году - 2,6 триллионов долларов.