В Беларуси зафиксирован минимальный уровень преступности

Правоохранительных структурам Беларуси в результате комплекса принятых мер удалось не только обеспечить стабильную обстановку в стране, но и добиться минимального уровня преступности за истекшие пять лет. Эти выводы содержаться в сообщении, которое сделал 19 февраля перед парламентариями страны генеральный прокурор Андрей Швед, сообщает БЕЛТА.

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Выступая на совместном заседании обеих палат, глава надзорного ведомства уточнил, что "число зарегистрированных в 2023 году преступлений в сравнении с 2022 годом сократилось на 3,6 процента".

Оратор обратил внимание и на тот факт, что РБ была и остается безопасной страной, что не могут отрицать даже западные эксперты. По его словам, один из мировых лидеров в области оказания консультационных услуг в сферах безопасности и здравоохранения признает, в частности, что уровень угроз от преступности, в том числе в политической сфере, в стране является низким.

Кроме того, по официальным данным прокуратуры, снизилось и количество лиц, погибших от преступлений. Меньше зарегистрировано убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбоев, грабежей и краж, а также преступлений, связанных с домашним насилием.

Швед пояснил, что органы внутренних дел ориентированы в первую очередь на выявление и пресечение деятельности крупных сбытчиков наркотических препаратов. В результате количество изъятых наркотических средств, психотропных веществ возросло в 4,5 раза. А за счет снижения сбыта наркотиков уменьшилось и количество особо тяжких преступлений.

Правда, предупредил глава надзорного ведомства, "уровень наркотизации общества не дает оснований для самоуспокоения. В минувшем году зафиксировано 508 случаев отравления наркотиками и 82 факта смерти от их передозировки".

Он обратил также внимание, что на 16 процентов увеличилось число тяжких преступлений, преимущественно за счет мошенничеств. Причем, как и ранее, они совершены в основном с использованием информационных технологий.