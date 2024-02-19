Автор «Известий» Константин Логинов заявил, что за последние десять лет на Украине было нарушено 15 основополагающих статей Конституции. Автор перечислил события, которые, по его мнению, стали нарушениями - от отстранения Виктора Януковича до ограничений в отношении русского языка.

Янукович

Логинов напомнил, что 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о «самоустранении» Януковича от исполнения конституционных обязанностей. Досрочные выборы Рада назначила на 25 мая.

Автор сослался на статью 108 украинской Конституции, которая допускает досрочное прекращение полномочий президента лишь в четырех случаях: отставка, невозможность работать по состоянию здоровья, импичмент и смерть.

Русский язык

На следующий день после постановления по Януковичу Рада отменила закон 2012 года об основах государственной языковой политики. Согласно документу, языки национальных меньшинств могли признаваться региональными. Логинов назвал это первым ударом по русскоязычному населению.

Он подчеркнул, что десятая статья Конституции все еще «гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, других языков национальных меньшинств».

С 2016-го меры против языков усилились. Власти ввели квоты на использование украинского: как минимум 60 процентов на телевидении и от 35 процентов на радио. А в 2017-м на Украине приняли обновленный закон «Об образовании», ограничивший обучение в школах на языках нацменьшинств.

Коренные народы

Логинов отметил, что все эти действия в отношении языков нарушают 11-ю статью основного закона Украины, согласной которой государство должно «содействовать консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины».

Запрет Украинской православной церкви

В 11-й статье, среди прочего, идет речь о «религиозной самобытности». Свободу вероисповедания затрагивает 24-я статья (о невозможности дискриминации по признакам расы, этнического происхождения, политических, религиозных и других убеждений), а также 35-я статья (каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания).

Осенью 2023 года Рада поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ). Еще в августе украинский суд удовлетворил иск заповеднику «Киево-Печерская лавра» к УПЦ, после чего началось выселение монахов из монастыря и задержания священнослужителей. Логинов заявил, что противники УПЦ поджигают храмы в Тернополе, Ивано-Франковске и других городах.

Право на жизнь

Автор «Известий» заявил, что на Украине нарушаются «даже самые базовые статьи», гарантирующие право человека на жизнь. В 3-й статье украинской Конституции сказано, что «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются на Украине наивысшей социальной ценностью». Логинов заявил, что за последние десять лет на Украине произошло множество убийств и нападений на журналистов, общественных деятелей и политиков.

Дом профсоюзов

Одним из самых громких нарушений сразу нескольких статей Конституции - о праве на жизнь (3-я статья), на свободу слова (34-я), о неотчуждаемости прав и свобод (21-я) - Логинов назвал события 2 мая 2014 года, когда правые радикальные силы сожгли противников Евромайдана в одесском Доме профсоюзов. Жертвами пожара стали 42 человека. Логинов заявил, что это дело практически не расследовали.

Идеология и цензура

Власти Украины, по мнению Логинова, посылают сигналы о «правильных» и «неправильных» взглядах, «развязывая руки различного рода радикальным группам». Автор отнес к этому сносы памятников и переименования улиц. Логинов подчеркнул, что 15-я статья Конституции Украины гласит, что «никакая идеология не может признаваться государством как обязательная; цензура запрещена».

Автор также напомнил, что на Украине были закрыты оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и другие, а новости о ВСУ и боевых действиях украинцам сообщают в ходе единого телемарафона.

Радикалы

Логинов добавил, что 17-я статья Конституции запрещает создание каких-либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом. Он подчеркнул, что в Одессе действовали праворадикалы, которые позже стали присоединяться к нелегальным национальным и добровольным батальонам.

Военные базы

Также в Конституции сохраняется положение, запрещающее размещение в стране иностранных военных баз. Однако в 2017 году американские специалисты приступили к строительству оперативного центра в Очакове и Одессе, заявил Логинов. В 2021-м в Минобороны страны анонсировали появление иностранной базы в Бердянске, подчеркнул автор.

Ядерное оружие

Логинов отметил, что на Украине в последние годы часто поднимали тему создания ядерного оружия. Это не только нарушило бы Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный Украиной, но и 18-ю статью ее Конституции о «поддержании мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

Тайны и слежка

Логинов заявил, что в последние два года Киев отказался от выполнения 31-й статьи, гарантирующей тайну переписки и телефонных разговоров. Последним таким случаем автор назвал прослушку украинских журналистов на новогоднем корпоративе в Киеве.

Свобода передвижений

Логинов напомнил, что 33-я статья гарантирует свободу передвижений и свободный выбор места жительства. Он заявил, что в соцсетях украинцы часто жалуются на невозможность переехать из региона в регион из-за властей, ограничивающих перемещение. То, как на Украине проводят мобилизационные мероприятия, нарушает 3-ю статью, считает автор.

Выборы президента

Одним из главных нарушений Конституции, по мнению Логинов, в мае 2024 года станет решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы. Как подчеркнул автор, Конституция не предполагает отмену выборов президента при военном положении. В законах упоминаются лишь выборы в Верховную раду.

Логинов назвал это нарушением 5-й статьи, в которой сказано, что «никто не может узурпировать государственную власть», а народ является «единственным источником власти на Украине».

Независимость