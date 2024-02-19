Самолет со 132 пассажирами врезался в огни ВПП в Белграде

Пассажирский самолет Embraer E195 авиакомпании Marathon Airlines (выполняет рейсы для а/к Air Serbia) задел огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) при взлете из аэропорта Белграда. Об этом сообщает портал Tango Six.

На борту рейса Белград — Дюссельдорф находились 132 пассажира. Самолет столкнулся со светотехническим оборудованием, после чего взлетел и около часа летал с пробитым фюзеляжем. В результате борт вернулся в аэропорт отправления. Приземление пришлось совершать на чрезмерно большой скорости — сбросить ее не удалось, вероятно, из-за сломанных закрылков.

Всех пассажиров успешно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. Точная причина аварии пока неизвестна. По одной из версий, взлет пришлось осуществлять с неполной длины ВПП, а экипаж произвел неверные расчеты. Повреждение огней привело к снижению точности захода в аэропорт, о чем уже известили летный состав других самолетов.