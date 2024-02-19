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Минобороны РФ сообщило о срыве восьми попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины сорвали подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Как говорится в сообщении, уничтожены 14 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления беспилотной авиацией и 2 полевых склада боеприпасов противника. Противник пытался провести ротации на передовых позициях в районах Шевченко, Старомайорского, Ровнополя, Луговского и Дорожнянки.

Сенатор США считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира

Киеву придется пойти на территориальные уступки, чтобы добиться мира, так как у Запада нет производственных мощностей для его долгосрочной поддержки. К такому выводу пришел сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью газете Politico, передает ТАСС.

«Любое мирное урегулирование потребует от Украины определенных значимых территориальных уступок, а мирные договоренности последуют, поскольку это единственный способ завершить конфликт», — заявил он.

Сенатор добавил, что и Киеву, и США, и Европе нужно «смириться с реальностью».

ВС РФ эвакуировали более 20 раненых украинских бойцов, брошенных в Авдеевке

Более двух десятков раненых украинских солдат, которых бросили сослуживцы, эвакуировали из Авдеевки войска РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

«Украинская сторона хаотично бежала из Авдеевки еще до объявления об оставлении города. Своих раненых они бросили умирать. Наши ребята эвакуируют и спасают их», — говорится в сообщении.

Страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США

Власти ЕС готовятся к возможному избранию Дональда Трампа на пост президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы послужить альтернативой НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Как пишет издание, жители Европы «цепенеют от ужаса», наблюдая за падающим вниз рейтингом нынешнего лидера США Джо Байдена, что может означать переизбрание на новый президентский срок Дональда Трампа. В Европе вспомнили угрозы Трампа в сторону ряда стран НАТО.

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира заявляет, что будет спокойно наблюдать за тем, как Россия будет нападать на союзников по НАТО, нам нужно переосмыслить то, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — заявил один из источников газеты из числа чиновников ЕС.

Военные НАТО под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине

Системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами Украины управляют военнослужащие из стран НАТО под видом иностранных наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «Красная звезда».