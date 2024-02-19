Госдеп направит $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове

«Сама постановка вопроса о независимых СМИ Косова уже говорит о том, что американцев этот вопрос беспокоит. Наверное, они хотели бы под предлогом «независимых медиа» создать те органы, которые ими бы косвенно контролировались и которые проводили бы американскую точку зрения», — подчеркнул эксперт.