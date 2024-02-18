Нетаньяху вызвал посла Бразилии

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац, возмущенные заявлением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сравнившего действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, вызвали бразильского посла для «строгого выговора». Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства.

Нетаньяху заявил, что сравнение Израиля с нацистским Холокостом и Гитлером является пересечением «красной черты». Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на защиту. Нетаньяху охарактеризовал слова бразильского президента как «постыдные и несерьезные». Он подчеркнул, что Израиль до полной победы борется за свою безопасность и за обеспечение своего будущего, при это соблюдая международное право.

По словам Нетаньяху, он и глава МИД Кац решили немедленно вызвать бразильского посла для вынесения ему «строгого выговора».

Министр иностранных дел Израиля Кац на своей странице в социальной сети X подтвердил, что 19 февраля посол Бразилии будет вызван в офис внешнеполитического ведомства.