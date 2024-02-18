Китай заявил о готовности сотрудничать с Германией

Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы избегать сбоев, добиваться большего консенсуса, понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов двух государств. Об этом, как передает агентство Xinhua, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече в субботу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.