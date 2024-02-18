Алиев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию с официальным визитом. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

Согласно тексту сообщения, визит Алиева в Турцию осуществляется по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту «Эсенбога» Анкары встречали министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и другие официальные лица», — сообщается на сайте президента Азербайджана.