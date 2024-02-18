В Раде призвали вернуть ядерное оружие Украине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выступил за идею возвращения Украине ядерного оружия, от которого она отказалась в середине 1990-х. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, Киев должен сделать это, несмотря на реальную угрозу санкций. Он допустил, что в этом случае НАТО не захочет принимать Украину в альянс. Депутат указал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не нужны тысячи ракет, необходимо — 20. Он добавил, что в случае санкций, Киев «потерпит», но «иного выхода нет».

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания», — призвал депутат.