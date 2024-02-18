В ФРГ могли раскрыть гостайну при одобрении "Северного потока - 2"

Генпрокуратура ФРГ инициировала проверку в связи с предполагаемым раскрытием государственной тайны при планировании трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета Bild.

Горное ведомство Штральзунда в январе 2018 года опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа была обнаружена информация Минобороны ФРГ под грифом VS-NfD - "секретно, только для служебного пользования". По оценке Генпрокуратуры, это были, в частности, сведения о районах действия подлодок НАТО.

По информации Bild, 11 декабря 2023 года министерство обороны было проинформировано о начале проверки в отношении сотрудников Горного ведомства Штральзунда. Им грозит теперь до пяти лет лишения свободы за разглашение государственной тайны. При планировании трубопровода регулятор письменно заверил, что чувствительные данные под грифом "секретно" ни в коем случае не будут опубликованы.