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В Израиле заявили о решимости достичь полной победы над ХАМАС

Израиль полон решимости достичь полной победы над радикальным движением ХАМАС, что означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая перед руководством еврейских организаций США.

В Израиле заявили о решимости достичь полной победы над ХАМАС
© globallookpress.com

"Мы полны решимости достичь полной победы [над ХАМАС], что означает также освобождение заложников. Наша формула проста - сильное военное давление и жесткая позиция на переговорах", - сказал Нетаньяху, отметив, что израильские военные "разрушили три четверти батальонов ХАМАС" в секторе Газа.

"Надеюсь, что мы вскоре сможем достичь соглашения об освобождении заложников", - добавил премьер, отметив, что для этого, в частности, "необходимо оказывать давление на Катар".

Премьер отметил, что Израиль не согласится на международный диктат, пытающийся навязать ему палестинское государство.

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