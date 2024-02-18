В Израиле заявили о решимости достичь полной победы над ХАМАС

"Мы полны решимости достичь полной победы [над ХАМАС], что означает также освобождение заложников. Наша формула проста - сильное военное давление и жесткая позиция на переговорах", - сказал Нетаньяху, отметив, что израильские военные "разрушили три четверти батальонов ХАМАС" в секторе Газа.



"Надеюсь, что мы вскоре сможем достичь соглашения об освобождении заложников", - добавил премьер, отметив, что для этого, в частности, "необходимо оказывать давление на Катар".