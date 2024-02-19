ЕК пообещала скоро легализовать использование доходов от активов РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе планируют «в ближайшее время» легализовать использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз. По словам Фон дер Ляйен, в Евросоюзе уже запустили соответствующие юридические процедуры.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины», — заявила она.

При этом председатель Еврокомиссии не стала называть точные сроки, когда использование российских активов станет легальным. По ее словам, это случится «в ближайшие дни».