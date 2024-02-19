Завершилась Мюнхенская конференция: чем известен неформальный саммит НАТО

В Германии завершилась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности, которую называют «неформальным саммитом НАТО». URA.RU приводит информацию о том, чем известна деловая площадка, на которой в последнее время больше всего обсуждают спецоперацию России на Украине, какие вопросы там поднимают и кто принимает участие в форуме.

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Мюнхенская конференция ежегодно проходит в Германии с февраля 1963 года. На ней политики, военные, бизнесмены и другие гости обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности без дипломатических ограничений и бюрократии. Председатель конференции — немецкий дипломат Кристоф Хойсген, которого критикуют в сравнении с прошлым руководителем Вольфгангом Ишингером, разрешавшим выступить руководителям стран, которые, например, не согласны с расширением НАТО.

На встрече в феврале этого года собралось больше 150 глав государств и правительств, министров иностранных дел, военных и других политиков. Количество участников для приглашенной страны определяет сама Германия, поэтому представителей России, как и в прошлом году, не позвали на форум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что российские делегаты не поехали бы в Мюнхен, даже если бы получили приглашение из-за превалирования на конференции одной стороны — США — в последние годы.

Глава форума подчеркивал, что Россию не хотят видеть на форуме из-за того, что страна не демонстрирует «серьезной готовности к переговорам по Украине». Однако президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова к переговорам, но Украина под влиянием США от них отказывается.

Одна из основных тем прошедшей встречи, проходившей с 16 по 18 февраля, — продолжение военной помощи Украине. Выступления многих участников конференции, например премьер-министра Дании Метте Фредериксена, были направлены на актуализацию помощи Киева и сплочение стран против России. Также высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший, что Ереван не является союзником Москвы и что страна не поддерживает Россию в конфликте на Украине.

Также в первый день форума одной из ключевых тем стала смерть Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Многие возложили ответственность за произошедшее на власти России. Однако были и те, например, глава МИД Китая Ван И, кто назвал это «внутренним делом России». В МИД РФ заявили, что негативная реакция Запада на смерть Навального разоблачительна.