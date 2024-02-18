Глава МИД Египта обвинил ХАМАС в узурпации власти и расколе Палестины

«Просионистское» заявление главы МИД Египта Самеха Шукри произвело эффект «разорвавшейся бомбы» в арабском мире. На Мюнхенской конференции он заявил, что ХАМАС расколол Палестину и узурпировал власть, сообщает CNN.

Заявления Самеха Шукри прозвучали накануне, в рамках сессии под названием «К стабильности и миру на Ближнем Востоке» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава МИД Египта Самех Шукри ответил на вопрос, заданный ему бывшим министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни о ХАМАС и «палестинском консенсусе».

Он сказал о невозможности достичь мира при ХАМАС и обвинил движение в узурпации власти в Палестине.

«Необходима ответственность за расширение прав и возможностей ХАМАС в секторе Газа и его финансирование, которое усилило раскол между движением и основными палестинскими миротворческими организациями, будь то Администрация или ООП», - заявил министр.

Эти заявления египетского министра уже вызвали гнев в арабском мире. Шукри обвинили в «просионистских нарративах». СМИ сообщают, что он «воспламенил» социальные сети своими заявлениями о ХАМАС. Его заявления вызвали недовольство и гнев на египетских и арабских улицах.