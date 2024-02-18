Министр обороны Франции обвинил РФ в хакерских атаках на оборонпром

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил о выросшем количестве хакерских атак на оборонные предприятия страны. По его мнению, за ними, «очевидно», стоят хакеры из России. Об этом Лекорню сказал в интервью Le Journal du Dimanche.

Военный министр заявил, что Россия «ведет себя все более агрессивно по отношению к нам». По его словам, речь идет о хакерских атаках на инфраструктуру Франции.

«Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее», — заявил Лекорню.

Он утверждает, что несколько месяцев назад хакеры атаковали крупное оборонное предприятие, чтобы нарушить производство военной продукции «для Франции и ее союзников». Лекорню заявил, что атака, «очевидно, была российской», и ее удалось отбить.

Министр не привел каких-либо доказательств причастности РФ, отметив только, что данные атаки «размывают грань между российским государством и отдельными россиянами».

В интервью Лекорню также рассказал о военной программе на 2024 год. Предстоит «модернизировать оборонный комплекс» Франции, а также усилить военную поддержку Киева в плане обучения, вооружения и ремонта поставляемой техники.

По его словам, Франция — одна из европейских стран, обучающих большое количество украинских солдат. С начала СВО было подготовлено 10 000 членов ВСУ. В 2024 году планируется обучить еще 7 000 — 9 000 «на курсах общего профиля в качестве специалистов».