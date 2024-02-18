Запущенную Трампом лимитированную линейку кроссовок раскупили

Запущенную Трампом лимитированную линейку кроссовок по $399 раскупили
Золотые кроссовки Never Surrender стоимостью $399 за пару из запущенной экс-президентом США Дональдом Трампом лимитированной линейки обуви раскупили. Это следует из данных, опубликованных на сайте одной из его компаний.
Кроссовки Never Surrender были выпущены ограниченным тиражом — всего тысяча пар, каждая из которых имеет свой уникальный номер. На сайте также указывается, что на десяти случайно выбранных кроссовках присутствует автограф Трампа.
Бывший американский президент запустил лимитированную линейку кроссовок после того, как его признали виновным по делу о мошенничестве и обязали выплатить около $355 млн.