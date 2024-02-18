Запущенную Трампом лимитированную линейку кроссовок раскупили

Золотые кроссовки Never Surrender стоимостью $399 за пару из запущенной экс-президентом США Дональдом Трампом лимитированной линейки обуви раскупили. Это следует из данных, опубликованных на сайте одной из его компаний.

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Кроссовки Never Surrender были выпущены ограниченным тиражом — всего тысяча пар, каждая из которых имеет свой уникальный номер. На сайте также указывается, что на десяти случайно выбранных кроссовках присутствует автограф Трампа.