Премьер-министр Болгарии Денков подаст в отставку 6 марта

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации. Соответствующее заявление он сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

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«6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение», — сказал он.

По его словам, остается открытым вопрос о том, кто в новом правительстве возглавит Министерство иностранных дел. В этом вопросе необходимо найти решение, которое устроит как объединение коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», так и коалиции партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил.

В декабре Денков заявил, что Болгария достигла соглашения с Австрией по вступления страны в Шенгенскую зону. Отмечается, что на первом этапе Шенгенское соглашение для двух стран будет действовать только для воздушных и морских границ.